АЖД: Поезд Гянджа–Мингячевир–Агстафа будет перевозить 100 тысяч пассажиров в год

АЖД прогнозирует годовой пассажиропоток по новому железнодорожному маршруту Гянджа–Мингячевир–Агстафа в 100 тыс. человек.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, об этом заявил зампредседателя "Азербайджанских железных дорог" Ариф Агаев во время мероприятия, посвященного началу пассажирских перевозок по данному маршруту.

По его словам, с введением маршрута Гянджа–Мингячевир–Агстафа значительно расширяется география железнодорожных путешествий, что напрямую влияет на увеличение числа пассажиров. "Этот маршрут расширит возможности мобильности для людей, путешествующих по данным направлениям, а также для жителей Мингячевира, Гянджи, Товуза, Агстафы, Горана, Деллера и Говлара. Маршрут в первую очередь создаст условия для комфортных, безопасных и выгодных поездок населения Мингячевира, а также будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации туристического потенциала города", - сказал он.

Ариф Агаев подчеркнул, что АЖД упорно работает над тем, чтобы сделать все регионы Азербайджана более доступными для пассажиров и расширить географию своих услуг: применяются современные подходы для постоянного повышения качества пассажирских перевозок.