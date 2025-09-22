АЖД: По Абшеронской кольцевой перевезено рекордное число пассажиров
22 сентября, 2025
На Абшеронской кольцевой железнодорожной линии зафиксирован рекордный пассажиропоток после введения нового графика движения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
За неделю с 15 по 21 сентября маршрутом воспользовались 231 655 человек. При этом 16 сентября перевезено 42 490 пассажиров - это рекордный показатель как за день, так и за неделю.
В направлении Сумгайыт–Баку ежедневный рост пассажиропотока составил около 10 %. Благодаря увеличению числа рейсов загруженность поездов сократилась на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
