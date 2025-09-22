İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    ADY: Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə rekord sayda sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2025
    • 17:56
    ADY: Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə rekord sayda sərnişin daşınıb

    Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə yeni qrafikin tətbiqi nəticəsində rekord sayda sərnişin daşınıb.

    "Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 15-21 sentyabr həftəsində Abşeron dairəvi marşrutu üzrə ümumilikdə 231 655 sərnişin, o cümlədən 16 sentyabrda 42 490 sərnişin səfər edib. Bu, həm həftəlik, həm də günlük rekord göstəricilərdir.

    Sumqayıt-Bakı istiqamətində səfər edən sərnişinlərin sayında gündəlik 10%-ə yaxın artım qeydə alınıb.

    Bundan başqa, reys sayının artırılması nəticəsində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə qatarlardakı sıxlıq 18 % azalıb.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" Abşeron dairəvi dəmir yolu sərnişin daşınması
    АЖД: По Абшеронской кольцевой перевезено рекордное число пассажиров

    Son xəbərlər

    18:49

    HƏMAS Trampa Qəzzada 60 günlük atəşkəsin təminatçısı olmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    18:43

    Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    18:38

    Anar Quliyev: "Azərbaycanda 10 şəhərin baş planı təsdiq mərhələsindədir"

    İnfrastruktur
    18:35

    Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:32
    Foto

    Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib

    Fərdi
    18:30

    Nazir: "Bu günə qədər BTC ilə 540 milyon ton Azərbaycan nefti ixrac edilib"

    Energetika
    18:29

    Ərdoğan dünya dövlətlərini Fələstini tanımağa çağırıb

    Region
    18:25

    Muğanın pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti