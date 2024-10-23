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АЖД планируют ввести систему оплаты за проезд через распознавание лиц

АЖД планируют ввести систему оплаты за проезд через распознавание лиц 13:29
Инфраструктура
23 октября 2024 г. 14:09
АЖД планируют ввести систему оплаты за проезд через распознавание лиц

На станциях ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) оплата за проезд будет осуществляться с использованием технологии распознавания лиц на основе нового поколения цифровой подписи SİMA.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам представитель ООО "AzInTelekom" Тамерлан Мешедигасанлы.

По его словам, АЖД начала совместные работы в этом направлении и она будет запущена в ближайшее время: "В настоящее время проводится внутреннее тестирование системы. Если тестирование будет успешным, мы начнем внедрение этой системы на внутреннем рынке со следующего года".

Мешедигасанлы подчеркнул, что до сих пор свыше 10 банков присоединились к SİMA, еще 6-7 банков ведут работу для вовлечения к этой системе.

При этом он считает, что присоединение к данной системе банков и небанковских организаций зависит от уровня их цифровизации.

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