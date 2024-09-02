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АЖД планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров

АЖД планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров.
Инфраструктура
2 сентября 2024 г. 18:04
АЖД планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров.

Об этом сказал Report председатель АЖД Ровшан Рустамов.

По его словам, реализация проекта начнется в ближайшее время: "Пассажиры будут получать бонусы по количеству поездок в поездах в соответствии с программой Miles, которая применяется в авиаперевозках".

Рустамов подчеркнул, что программой лояльности можно будет воспользоваться в мобильном приложении АЖД. По его словам, в приложение также будет добавлен ряд новых функций.

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