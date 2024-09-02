ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планирует впервые реализовать программу лояльности для пассажиров.
Об этом сказал Report председатель АЖД Ровшан Рустамов.
По его словам, реализация проекта начнется в ближайшее время: "Пассажиры будут получать бонусы по количеству поездок в поездах в соответствии с программой Miles, которая применяется в авиаперевозках".
Рустамов подчеркнул, что программой лояльности можно будет воспользоваться в мобильном приложении АЖД. По его словам, в приложение также будет добавлен ряд новых функций.