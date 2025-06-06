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АЖД перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

АЖД перешли на усиленный режим работы в праздничные дни В период празднования Гурбан байрам "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) функционируют в усиленном режиме.
Инфраструктура
6 июня 2025 г. 20:35
АЖД перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

В период празднования Гурбан байрам "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) функционируют в усиленном режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, 5 июня на фоне увеличения спроса к поезду Баку-Балакян были добавлены 8 дополнительных вагонов. Ночной рейс отправился в полном составе из 13 вагонов при 100% загрузке - 530 пассажиров.

В обычные дни поезд Баку-Балакян-Баку перевозит в среднем 110 пассажиров в одном направлении, используя 5 вагонов.

С учетом повышенного спроса, с 6 по 9 июня назначены дополнительные рейсы по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

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Версия на азербайджанском языке ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir

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