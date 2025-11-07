АЖД перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

В связи с празднованием Дня Победы и Дня Государственного флага с 8 по 11 ноября структуры "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

С учетом увеличения пассажиропотока назначены дополнительные рейсы:

Баку-Агстафа-Баку: с 7 по 11 ноября (отправление из Баку в 08:30, из Агстафы - в 17:20);

Баку-Газах-Баку: 10 и 11 ноября (отправление из Баку в 07:45, из Газаха - в 16:40);

Баку-Агдам-Баку: 8 и 9 ноября (из Баку в 07:10, из Агдама - в 18:20);

Баку-Габала-Баку: с 8 по 11 ноября (из Баку в 07:30, из Габалы - в 19:00, на маршруте используются двухэтажные современные поезда);

Баку-Балакян-Баку: на период праздников увеличено количество вагонов (из Баку в 23:50, из Балакяна -в 22:00).

Поезда на Абшеронском кольце с 8 по 11 ноября будут курсировать по расписанию выходных дней.

Колл-центр АЖД 1822 будет работать круглосуточно. Билеты можно приобрести на сайте www.ady.az или через мобильное приложение ADY Mobile.