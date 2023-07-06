О нас

АЖД: Пассажироперевозки по железным дорогам в этом году выросли на 52%

АЖД: Пассажироперевозки по железным дорогам в этом году выросли на 52% За 6 месяцев этого года Азербайджанскими железными дорогами было перевезено 3 млн 230 тысяч 728 пассажиров.
Инфраструктура
6 июля 2023 г. 12:10
АЖД: Пассажироперевозки по железным дорогам в этом году выросли на 52%

За 6 месяцев этого года Азербайджанскими железными дорогами было перевезено 3 млн 230 тысяч 728 пассажиров.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно отчету, это на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Так, по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии за 6 месяцев было перевезено 3 млн 075 тысяч 520 пассажиров, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пассажирских перевозках по регионам с начала этого года по маршруту Баку-Гянджа (Агстафа)-Баку перевезено 125 тысяч 772 пассажира. А по маршруту Баку-Габала-Баку, который впервые начал работать с 18 марта этого года, перевезено 9 тысяч 704 пассажира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Railways: Passenger transportation by railways rose by 52%
Версия на азербайджанском языке ADY: "Bu il dəmir yolları ilə sərnişindaşıma 52 % artıb"

Экслюзивные новости

Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi