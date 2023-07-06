АЖД: Пассажироперевозки по железным дорогам в этом году выросли на 52%

За 6 месяцев этого года Азербайджанскими железными дорогами было перевезено 3 млн 230 тысяч 728 пассажиров.

За 6 месяцев этого года Азербайджанскими железными дорогами было перевезено 3 млн 230 тысяч 728 пассажиров.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно отчету, это на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Так, по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии за 6 месяцев было перевезено 3 млн 075 тысяч 520 пассажиров, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пассажирских перевозках по регионам с начала этого года по маршруту Баку-Гянджа (Агстафа)-Баку перевезено 125 тысяч 772 пассажира. А по маршруту Баку-Габала-Баку, который впервые начал работать с 18 марта этого года, перевезено 9 тысяч 704 пассажира.