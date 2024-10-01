АЖД объявила о мерах по сокращению выбросов углерода

В 2023 году удалось сократить выбросы углерода на железных дорогах Азербайджана на 9%.

В 2023 году удалось сократить выбросы углерода на железных дорогах Азербайджана на 9%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов на круглом столе "Морские перевозки, грузовая логистика и транспорт с нулевым выбросом" в рамках Бакинской климатической недели.

"Наша страна планирует сократить выбросы углерода на 40% к 2050 году. С этой целью предпринимаются определенные практические шаги. В этом году наше ведомство опубликует первый отчет об устойчивом развитии", - сказал он.