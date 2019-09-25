АЖД обсудил перспективы сотрудничества c ВБ

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в ходе встречи председатель АЖД Джавид Гурбанов подробно проинформировал гостей о крупномасштабных работах, проделанных за последние годы в целях превращения Азербайджана в крупный транзитный и логистический центр, модернизации железных дорог страны и полноценного функционирования международных и региональных транспортных проектов.

На встрече были обсуждены перспективы и приоритеты сотрудничества АЖД с ВБ, участие банка в финансировании проекта реконструкции ж/д линии Алят-Астара, как части МТК "Север-Юг", результаты связанного с этим проектом визита в Азербайджан миссии ВБ, состоявшегося 16-24 июля, а также институциональные и структурные преобразования, нацеленные на укрепление системы управления, оздоровление финансовой ситуации и достижение высокой операционной эффективности.

В свою очередь, Себастьян Молинеус отметил, что была проделана большая работа по расширению транспортных и логистических возможностей в Азербайджане, увеличению транзитного потенциала, и подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних связей.

На встрече также присутствовали исполнительный директор Всемирного банка по Азербайджану Вернер Грубер и страновой менеджер ВБ по Азербайджану Навид Хасан Нагви.