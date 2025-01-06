АЖД обслужил почти 9 млн пассажиров в 2024 году

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2024 году обслужили около 8,5 млн пассажиров, что на 1,5 млн больше по сравнению с предыдущим годом.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2024 году обслужили около 8,5 млн пассажиров, что на 1,5 млн больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщили Report в АЖД, рост объема перевозок связан с выходом на линии новых поездов, увеличением количества рейсов и улучшением инфраструктуры.

По маршруту Баку-Агстафа-Баку запущены современные поезда Stadler Rail Group, а с 3 января 2025 года возобновлены рейсы по маршруту Баку-Балакян-Баку.

В компании заявили, что все эти шаги обеспечили высокие темпы роста пассажирских перевозок. Так, железными дорогами страны в 2021 году было перевезено 2,8 млн пассажиров, в 2022 году - 5,2 млн, в 2023 году - 7,1 млн, а в 2024 году - около 8,5 млн пассажиров. В отдельные дни 2024 года максимальное число перевезенных железнодорожным транспортом пассажиров достигало 37 тыс., тогда как в 2023 году этот показатель составлял 30 тыс.

Для удобства пассажиров в 2024 году были внедрены такие новшества, как бесплатный Wi-Fi на вокзалах и в поездах, использование электронных удостоверений личности при посадке и программа лояльности через мобильное приложение ADY Mobile.