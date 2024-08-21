АЖД: Объем транзита по транспортному коридору "Север-Юг" через Азербайджан вырос на 25%

В Азербайджане в период с января по июль этого года объем транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" составил 434 тыс. 651 тонну.

В Азербайджане в период с января по июль этого года объем транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" составил 434 тыс. 651 тонну.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Транзитные грузы в отчетный период перевозились в направлениях Астара-Ялама и Ялама-Астара.

МТК "Север-Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сегодня его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное, соответственно, по восточному, через Казахстан, транскаспийское - через Каспийское море.