    АЖД: Незаконные постройки в охранных зонах ж/д представляют опасность

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 14:14
    Незаконные постройки в охранных зонах железных дорог представляют серьезную угрозу для безопасности граждан, проживающих в этих домах.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ариф Агаев на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

    По его словам, несмотря на масштабную модернизацию железнодорожной инфраструктуры и повышение уровня безопасности движения, наличие незаконных построек в охранных зонах создает риски как для пассажиров, так и для местных жителей. Ширина охранной зоны вдоль железной дороги составляет от 24 до 50 метров, а в отдельных местах - более 100 метров. В случае чрезвычайных ситуаций плотная застройка затрудняет доступ экстренных служб, хотя изначально эти зоны предназначены именно для обеспечения безопасности.

    А. Агаев отметил, что незаконные постройки также осложняют проведение технического обслуживания и ремонтных работ, что приводит к увеличению сроков ремонта и задержкам в движении поездов. Кроме того, из-за плотной застройки поезда вынуждены снижать скорость, что отрицательно сказывается на качестве обслуживания. Он напомнил, что по данным направлениям ежедневно выполняется около 100 рейсов, а ежемесячный пассажиропоток достигает 900 тысяч человек.

    Замглавы АЖД подчеркнул, что компания регулярно проводит мониторинг незаконных жилых и нежилых объектов. При выявлении таких построек информация передается в соответствующие органы, после чего в рамках законодательства принимаются необходимые меры.

