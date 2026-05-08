ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) начинает капитальный ремонт на линии Евлах-Барда.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в результате отсутствия крупных ремонтно-восстановительных работ на этой линии с 1967 года существующая инфраструктура не отвечает современным требованиям.

В настоящее время устаревшая инфраструктура, срок службы которой составляет около 60 лет, ограничивает скорость движения поездов на 10–60 км/ч. После завершения запланированных работ этот показатель будет увеличен, что сократит время пребывания в пути.

В связи с ремонтно-восстановительными работами на линии Евлах-Барда движение поездов на участке Баку-Агдам-Баку будет временно приостановлено. Последние рейсы по этому маршруту состоятся 9 и 10 мая.

В результате реконструкции этой линии будет сформирована современная железнодорожная инфраструктура от Евлаха до Ханкенди.

Кроме того, в настоящее время АЖД в ускоренном темпе продолжает строительство железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, включая железнодорожно-автовокзальный комплекс в Ханкенди, что также возобновит железнодорожное сообщение между Баку и Ханкенди.