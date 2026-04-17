АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

"Азербайджанские железные дороги" начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан.

Как сообщает корреспондент Report из Кюрдамира, об этом заявил начальник отдела пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

По его словам, планируется закупка поездов, а также восстановление существующих станций и ремонт железной дороги. Проектные работы в данном направлении уже начались. Работы по указанному маршруту планируется завершить в 2027-2028 годах.