АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан
Инфраструктура
- 17 апреля, 2026
- 13:01
"Азербайджанские железные дороги" начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан.
Как сообщает корреспондент Report из Кюрдамира, об этом заявил начальник отдела пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.
По его словам, планируется закупка поездов, а также восстановление существующих станций и ремонт железной дороги. Проектные работы в данном направлении уже начались. Работы по указанному маршруту планируется завершить в 2027-2028 годах.
