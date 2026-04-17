    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    • 17 апреля, 2026
    • 13:01
    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    "Азербайджанские железные дороги" начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан.

    Как сообщает корреспондент Report из Кюрдамира, об этом заявил начальник отдела пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

    По его словам, планируется закупка поездов, а также восстановление существующих станций и ремонт железной дороги. Проектные работы в данном направлении уже начались. Работы по указанному маршруту планируется завершить в 2027-2028 годах.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Азер Фараджов Баку-Говсан
    ADY Hövsan marşrutu üzrə layihələndirmə işlərinə başlayıb

