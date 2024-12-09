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"Азербайджанские железные дороги" меняют график движения поездов в праздничные дни

"Азербайджанские железные дороги" меняют график движения поездов в праздничные дни ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) вносит изменения в расписание поездов в связи с праздничными днями.
Инфраструктура
9 декабря 2024 г. 16:46
Азербайджанские железные дороги меняют график движения поездов в праздничные дни

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) вносит изменения в расписание поездов в связи с праздничными днями.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, 28 и 29 декабря скоростные поезда и экспресс-поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать по графику рабочих дней.

30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4 и 5 января движение скоростных поездов по данному маршруту будет организовано по графику нерабочих дней, экспресс-поезда в указанные дни курсировать не будут.

При этом рейсы Баку-Габала и Габала-Баку, запланированные на 28 и 29 декабря, будут перенесены на 30 декабря. Дополнительный поезд из Баку в Габалу назначен на 31 декабря, а в обратном направлении - на 2 января. С учетом растущего пассажиропотока в праздничные дни планируется запустить дополнительные поезда по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Информацию о расписании и покупке билетов можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile или по номеру 1822.

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