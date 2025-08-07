АЖД: Количество принятых из Китая блок-поездов увеличилось почти в 2 раза

За январь-июль этого года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняло 225 блок-поездов из Китая по Среднему коридору.

За январь-июль этого года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняло 225 блок-поездов из Китая по Среднему коридору.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, это в 2 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До конца года ожидается прием более 400 блок-поездов. За 7 месяцев этого года блок-поездами перевезено в общей сложности 24 тысячи TEU грузов, что примерно в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в последнее время наблюдается динамичный рост грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном по Среднему коридору, и в 2024 году из Китая принято 287 блок-поездов.

Отмечается, что в Баку состоялась трехсторонняя встреча между председателем АЖД, входящего в компании AZCON Holding, Ровшаном Рустамовым, генеральным директором "Грузинских железных дорог" Лашей Абашидзе и председателем правления "Национальной компании "Казахстан Темир Жолы" Талгатом Алдыбергеновым.

На встрече обсуждались итоги 7-месячной деятельности совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd, созданного для эффективного сотрудничества между железнодорожными организациями Азербайджана, Казахстана и Грузии по развитию Среднего коридора. Стороны подчеркнули важность увеличения возможностей Среднего коридора, особенно расширения цифровизации услуг.

На встрече состоялся обмен мнениями о намерении китайской компании China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) присоединиться к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd., о значении этого шага для развития Среднего коридора и перевозок Восток-Запад-Восток.

В итоге присоединение компании CRCT к совместному предприятию было единогласно принято, и был подписан соответствующий протокол.

Сообщается, что сотрудничество Азербайджана, Казахстана и Грузии в рамках совместного предприятия Middle Corridor Multimodal Ltd. направлено на обеспечение бесперебойных, надежных и эффективных грузоперевозок по Среднему коридору, повышение удобства для клиентов посредством системы единого окна. С присоединением китайской компании к этому предприятию появятся новые возможности для организации перевозок контейнерных грузов, отправляемых из Китая в Европу.