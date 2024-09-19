АЖД и TCDD Taşımacılık обсудили увеличение грузоперевозок по Среднему коридору

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с генеральным директором и председателем правления дочерней компании Турецких государственных железных дорог - TCDD Taşımacılık Уфуком Ялчыном.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с генеральным директором и председателем правления дочерней компании Турецких государственных железных дорог - TCDD Taşımacılık Уфуком Ялчыном.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, вторая в этом году встреча прошла в рамках консультативного совещания глав железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

На встрече были обсуждены основные направления и перспективы развития железнодорожного сотрудничества между двумя странами, а также возможности увеличения грузоперевозок по Среднему коридору после модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).