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АЖД и TCDD Taşımacılık обсудили увеличение грузоперевозок по Среднему коридору

АЖД и TCDD Taşımacılık обсудили увеличение грузоперевозок по Среднему коридору Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с генеральным директором и председателем правления дочерней компании Турецких государственных железных дорог - TCDD Taşımacılık Уфуком Ялчыном.
Инфраструктура
19 сентября 2024 г. 17:10
АЖД и TCDD Taşımacılık обсудили увеличение грузоперевозок по Среднему коридору

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с генеральным директором и председателем правления дочерней компании Турецких государственных железных дорог - TCDD Taşımacılık Уфуком Ялчыном.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, вторая в этом году встреча прошла в рамках консультативного совещания глав железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

На встрече были обсуждены основные направления и перспективы развития железнодорожного сотрудничества между двумя странами, а также возможности увеличения грузоперевозок по Среднему коридору после модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

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Версия на азербайджанском языке ФотоADY və “TCDD Taşımacılık” Orta Dəhlizlə yükdaşımaların artırılmasını müzakirə edib

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