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АЖД и Stadler подписали соглашение о создании учебного центра в Баку

АЖД и Stadler подписали соглашение о создании учебного центра в Баку 19 ноября председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов и исполнительный вице-президент швейцарской компании Stadler Rail Group Даниэль Баер подписали в Баку соглашение о создании Центра обучения и развития.
Инфраструктура
19 ноября 2024 г. 15:25
АЖД и Stadler подписали соглашение о создании учебного центра в Баку

19 ноября председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов и исполнительный вице-президент швейцарской компании Stadler Rail Group Даниэль Баер подписали в Баку соглашение о создании Центра обучения и развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Центр имеет важное значение для подготовки молодых и профессиональных кадров в железнодорожной сфере Азербайджана и развития стратегического кадрового потенциала, а также внесет значительный вклад в подготовку кадров для технического обслуживания и эксплуатации транспортных средств нового поколения. В Центре также планируется обучение машинистов, которые будут управлять поездами Stadler.

Компания Stadler Rail Group окажет поддержку в проектировании и строительстве центра, оснащении его техническим оборудованием, в том числе современными симуляторами для практических занятий.

Отметим, что АЖД постоянно организует тренинги с целью повышения знаний и навыков сотрудников. На обучение сотрудников на 2024 год выделен 1 млн манатов. За 10 месяцев этого года около 5 тыс. сотрудников прошли 225 различных тренингов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADY və “Stadler" Bakıda Təlim və İnkişaf Mərkəzinin yaradılmasına dair müqavilə imzalayıb

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