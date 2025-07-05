АЖД и Афганистан обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в AZCON Holding, Ровшан Рустамов встретился в Бакинском порту с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в AZCON Holding, Ровшан Рустамов встретился в Бакинском порту с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Как сообщает Report, стороны обсудили расширение географии грузоперевозок по маршруту Южная Азия-Кавказ-Европа и интеграцию Афганистана в мультимодальные транспортные сети, в первую очередь в Средний коридор.

Официальные лица Афганистана запросили поддержку в ускорении экспорта продукции через Бакинский порт. В АЖД заявили о готовности доставлять афганскую продукцию на европейские рынки.