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АЖД до 2030 года приобретет 20 пассажирских поездов

АЖД до 2030 года приобретет 20 пассажирских поездов В рамках совершенствования железнодорожной транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях в 2025-2030 годах планируется приобретение 20 пассажирских поездов.
Инфраструктура
30 января 2025 г. 21:19
АЖД до 2030 года приобретет 20 пассажирских поездов

В рамках совершенствования железнодорожной транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях в 2025-2030 годах планируется приобретение 20 пассажирских поездов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Программа включает подготовку условий закупки, ее проведение и подписание контракта с поставщиком, поэтапный ввод в эксплуатацию пассажирских поездов.

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Версия на азербайджанском языке 2030-cu ilədək ADY 20 ədəd sərnişin qatarı alacaq

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