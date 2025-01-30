АЖД до 2030 года приобретет 20 пассажирских поездов

В рамках совершенствования железнодорожной транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях в 2025-2030 годах планируется приобретение 20 пассажирских поездов.

В рамках совершенствования железнодорожной транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях в 2025-2030 годах планируется приобретение 20 пассажирских поездов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Программа включает подготовку условий закупки, ее проведение и подписание контракта с поставщиком, поэтапный ввод в эксплуатацию пассажирских поездов.