Глава АЖД: Азербайджан становится крупным транзитно-логистическим узлом

Вопросы двустороннего сотрудничества железнодорожных ведомств Азербайджана и Узбекистана обсуждались в рамках 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии в Минске, Беларусь.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), председатель компании Джавид Гурбанов провел обсуждения с председателем правления АО "Узбекские железные дороги" Хуснутдином Хасиловым.

Гурбанов отметил, что в последние годы Азербайджан становится крупным транзитным и логистический узлом, благодаря развитию транспортной системы, и в частности, железнодорожной. По его словам, транзитный потенциал страны повышается, существующая железнодорожная инфраструктура модернизируется.

Х.Хасилов подчеркнул значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Он отметил, что Узбекистан заинтересован в активном использовании этого маршрута и увеличении грузоперевозок.

В ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двусторонних отношений.