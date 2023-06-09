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"Азерсу": Завершено 95% работ по восстановлению сети водоснабжения в Лачыне

"Азерсу": Завершено 95% работ по восстановлению сети водоснабжения в Лачыне ОАО "Азерсу" завершило 95% работ по восстановлению внутригородской сети водоснабжения в Лачыне.
Инфраструктура
9 июня 2023 г. 17:20
Азерсу: Завершено 95% работ по восстановлению сети водоснабжения в Лачыне

ОАО "Азерсу" завершило 95% работ по восстановлению внутригородской сети водоснабжения в Лачыне.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью акционерного общества Анар Джебраиллы.

"В настоящее время основные работы по организации водоснабжения на освобожденных территориях продолжаются в Шуше и Лачыне. В Лачыне завершается восстановление существующего источника, строительство нового резервуара, насосной станции и нового магистрального водопровода высокого давления от источника в город. В то же время по внутригородской сети выполнено более 95% работ. То есть, обеспечено водоснабжение города от существующего источника в Лачыне. В этом месяце из этого источника вода будет подаваться в новые артезианские и субартезианские скважины", - сказал Джебраиллы.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsu”: “Laçında şəhərdaxili şəbəkədə işlərin 95 %-i yekunlaşıb”

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