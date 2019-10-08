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"Азерсу" восстановит подачу воды в Бинагади и Абшерон в течение дня

"Азерсу" восстановит подачу воды в Бинагади и Абшерон в течение дня

ОАО "Азерсу" возобновит подачу воды в некоторые части Бинагадинского и Абшеронского районов в течение дня.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь организации Анар Джабраиллы.

Он отметил, что водоснабжение было отключено из-за работ по подсоединению недавно проложенного в Джейранбатан водопровода к магистральной линии: "Кроме того, подачу воды в некоторые части Бинагадинского и Абшеронского районов ограничили из-за ремонтных работ. Они завершены и водоснабжение будет возобновлено в ближайшие часы".

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