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"Азерсу": В Карабахе будут определены новые источники воды

"Азерсу": В Карабахе будут определены новые источники воды "Azərsu": “Qarabağda yeni su mənbələri müəyyənləşdiriləcək"
Инфраструктура
13 октября 2021 г. 15:26
Азерсу: В Карабахе будут определены новые источники воды

ОАО "Азерсу" с октября прошлого года приступило к восстановлению систем водоснабжения на освобожденных территориях.

Об этом говорится в ответе на запрос Report.

В сообщении также говорится, что впервые 20 октября прошлого года сотрудники организации были командированы в Джабраильский район. Началось восстановление разрушенных противником систем водоснабжения воинских частей.

В ноябре, через несколько дней после освобождения Шуши, сотрудники были командированы в город, и в короткие сроки были проведены работы по восстановлению систем водоснабжения Шуши. Первоначально 25 ноября был восстановлен магистральный водопровод Кичик Кирс-Шуша, обеспечена подача воды в город. До этого в Дашалты была построена система водоснабжения. Там был создан пункт для заполнения машин, перевозящих воду в город Шуша. После этого проведены работы в Зарыслы, подача воды по магистральному трубопроводу Зарыслы-Шуша была восстановлена в декабре. Затем организована бригада "Азерсу" для оказания услуг в поселке Гадрут и городе Шуша. Они занимаются оперативным решением возникающих проблем. Служба в Гадруте осуществляет деятельность в Джебраильском, Физулинском, Зангиланском, Губадлинском районе и поселке Гадрут, а служба в Шуше - в Шуше и близлежащих районах.

Летом этого года "Азерсу" создал 3-ю службу в Кяльбаджаре. В городе организована постоянная служба по водоснабжению объектов, где проживают военнослужащие, гражданские лица. Но капитальные работы начались в основном в Шуше. В соответствии с программой, утвержденной президентом страны, осуществляется I этап реконструкции систем водоснабжения города. Примерно в августе этого года там начались работы. Ведутся работы по реконструкции 5,3-километрового участка магистрали Кичик Кирс-Шуша. В то же время I этап проекта включает строительство в Шуше 2 водохранилищ объемом 500 кубометров и шести километров внутригородской сети. В конце этого года - в начале следующего года планируется завершить этот проект.

После полного утверждения Генерального плана Шуши начнется следующий этап проекта, включающий создание, реконструкцию всей внутригородской сети, строительство как сети питьевой воды и канализации, так и очистных сооружений. После этого специалисты “Азерсу” проведут предварительную оценку выбора источников воды в Агдаме, Джебраиле и других городах. Для города Агдам уже принято предварительное решение об использовании подземных вод, то есть субартезианских скважин. Вблизи города будут пробурены субартезианские скважины, и потребности города в питьевой воде будут обеспечены за счет этого источника. На следующих этапах будут определены источники воды в Джебраиле и других городах. 

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu": “Qarabağda yeni su mənbələri müəyyənləşdiriləcək"

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