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"Азерсу": Услугами канализации не пользуются 30% абонентов

"Азерсу": Услугами канализации не пользуются 30% абонентов В Азербайджане около 70% абонентов пользуются услугами как водоснабжения, так и канализации, а 30% - только услугами водоснабжения.
Инфраструктура
29 декабря 2021 г. 12:55
Азерсу: Услугами канализации не пользуются 30% абонентов

В Азербайджане около 70% абонентов пользуются услугами как водоснабжения, так и канализации, а 30% - только услугами водоснабжения.

Об этом сообщили в ОАО "Азерсу" в ответ на запрос Report.

"Это означает, что 30% наших абонентов не пользуются услугами канализации. В этих районах отсутствует канализационная сеть, а жилье абонентов не подключено к канализационным линиям. Они используют индивидуальные линии. По сравнению с прошлым годом в этом году не произошло серьезных изменений в количестве людей, пользующихся услугами канализации", - говорится в сообщении.

Тарифы на услуги по сбросу сточных вод, осуществляемые ОАО" Азерсу", составляют 0,30 маната за 1 куб/метр для населения и 1 манат для других пользователей.

По состоянию на 1 октября 2021 года ОАО "Азерсу" оказывает услуги водоснабжения и канализации 1 млн 663 тыс. 320 абонентам по всей стране. Из них 1 млн 598 тыс. 908 - население, а 64 тыс. 412 – другие пользователи.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsu": "Abonentlərin 30 %-i kanalizasiya xidmətindən istifadə etmir"

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