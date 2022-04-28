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"Азерсу": Строительство частных водопроводов осложняет нашу работу

"Азерсу": Строительство частных водопроводов осложняет нашу работу Одним из факторов, негативно влияющих на работу ОАО "Азерсу", является то, что в Азербайджане граждане в частном порядке и кустарным способом прокладывают металлические или пластиковые водопроводные линии.
Инфраструктура
28 апреля 2022 г. 14:15
Азерсу: Строительство частных водопроводов осложняет нашу работу

Одним из факторов, негативно влияющих на работу ОАО "Азерсу", является то, что в Азербайджане граждане в частном порядке и кустарным способом прокладывают металлические или пластиковые водопроводные линии.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

По его словам, большинство потерь воды, незаконного водопользования, рисков и жалоб, связанных с качеством воды, приходится именно на территории, где проложены эти трубы.

Джебраиллы отметил, что сегодня у "Азерсу" есть две цели: "Одна из них - заменить примитивные сети централизованными, а другая - провести воду в места, где ее нет. После выполнения этих задач наша работа станет намного легче".

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Версия на азербайджанском языке “Azərsu”: “Fərdi su xətlərinin çəkilməsi bizim işimizi çətinləşdirir”

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