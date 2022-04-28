"Азерсу" планирует круглосуточно обеспечивать Шушу водой

Самые масштабные работы ОАО "Азерсу" на освобожденных территориях проводятся в городе Шуше.

Самые масштабные работы ОАО "Азерсу" на освобожденных территориях проводятся в городе Шуше.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

Говоря о проделанной работе в Шуше, А.Джебраиллы отметил, что полностью реконструирован и введен в эксплуатацию 6-километровый участок магистрального водопровода "Малый Кирс": "Готовимся к обновлению внутригородской сети в Шуше. Согласно результатам исследований, с развитием города в дальнейшем может возникнуть дефицит воды зимой и летом. Поэтому была создана рабочая группа с участием представителей государственных органов. Первоначальный рабочий проект уже готов. Мы построим водохранилище в верхней части села Дашалты и там же будет построена насосная станция. Будет проложен магистральный водопровод протяженностью 2,6 км".

По словам представителя "Азерсу", главная цель - обеспечить круглосуточное водоснабжение в Шуше: "В советское время вода подавалась в Шушу по графику. Мы же планируем обеспечить круглосуточное водоснабжение всех торговых, туристических, военных и гражданских объектов в городе".