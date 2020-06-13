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"Азерсу" перейдет на особый режим работы

"Азерсу" перейдет на особый режим работы

© Report

ОАО "Азерсу" с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня будет работать в особом режиме в связи с введением особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкарана, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерсу".

Передвижение имеющих разрешение на выход на работу работников будет осуществляться за счет транспортных средств службы "Азерсу". В то же время они смогут использовать зарегистрированные на портале личные транспортные средства.

Граждане могут обращаться на круглосуточный колл-центр 955 в связи с проблемами с водоснабжением, сточными водами, техническими проблемами счетчиков и пр. 

Аварийные бригады "Азерсу " будут работать 24 часа. Абонентам со смарт-счетчиками рекомендуется проверить и пополнить баланс.

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