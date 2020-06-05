​"Азерсу" переходит на особый режим работы

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана об ужесточении особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района ОАО "Азерсу" 6-7 июня будет функционировать в особом режиме.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".

В эти даты к работе будет привлечено ограниченное число сотрудников, передвижение которых будет осуществляться за счет служебных транспортных средств ОАО "Азерсу".

Колл-центр 955 будет работать на выходных в непрерывном режиме. Граждане могут обращаться в связи с проблемами с водоснабжением, сточными водами, техническими проблемами со счетчиками. Аварийные бригады ОАО "Азерсу" также будут работать круглосуточно.