​"Азерсу" не будет прекращать подачу воды из-за долга

"В рамках мер, предпринятых для предотвращения распространения инфекции коронавируса (COVID-19), подача воды из-за долга не может быть прекращена".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

Он напомнил, что ОАО "Азерсу" принимает необходимые меры в соответствии с поручениями оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана для предотвращения коронавирусной пандемии: "Так, в рамках этих мер, для минимизации контактов граждан с сотрудниками ОАО "Азерсу" с 24 марта было временно приостановлено чтение показаний механических счетчиков, расположенных внутри квартир и жилых домов".

А.Джабраиллы добавил, что потребители, в домах которых установлены смарт-карты, по окончании лимита могут взять кредит в размере 5 кубометров.