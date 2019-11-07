​"Азерсу": Мы не должны ремонтировать дороги, где проводим работы

Председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов прокомментировал обвинения о том, что структура не ремонтирует дороги после проводимых работ.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".

"Мы не должны ремонтировать дороги, которые мы роем. "Азерсу" имеет контракт с Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, согласно которому они должны ремонтировать дороги. Иногда ремонт затягивается на пару дней, что совершенно справедливо вызывает недовольство населения. Насколько я знаю, Агентство закупило новое оборудование для ускорения работ", - сказал он.