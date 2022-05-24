"Азеркосмос": Документируется состояние 889 населенных пунктов Карабаха в период оккупации

ОАО "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта в 2021 году реализовало более 75 проектов с использованием спутниковых изображений, 27 из которых – в Карабахе и Восточном Зангезуре.

ОАО "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта в 2021 году реализовало более 75 проектов с использованием спутниковых изображений, 27 из которых – в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос".

В ОАО отметили значимость снимков, полученных с помощью спутника Azersky, в процессе организации восстановительных работ на освобожденных землях.

В рамках оценки ущерба, нанесенного оккупацией, на основе спутниковых снимков 889 населенных пунктов по освобожденным административно-территориальным единицам были подготовлены схематические материалы по документированию довоенного состояния. Проведена оценка потенциала заселения.

В то же время, в качестве следующего шага предусмотрено восстановление железнодорожной инфраструктуры и планирование новых линий. С целью создания сети связи разработаны схемы-карты распределения оптических линий связи и автоматических телефонных станций (АТС).