​"Азерйолсервис" остановил ремонтные работы из-за жаркой погоды

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта в связи с жаркими погодными условиями в Азербайджане остановило ремонтно-восстановительные работы на открытом воздухе.

Как сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Анар Наджафли, из-за жаркой погоды установлен определенный график работы.

"Так, на открытом воздухе работники будут работать с 08:00 до 12:00, затем состоится перерыв с 12:00 до 18:00. Рабочий процесс вновь возобновится с 18:00 до 21:00. Такой график работы применяется только в связи с жаркой погодой", - отметил А.Наджафли.