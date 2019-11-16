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"Азеригаз": Газоснабжение котельных восстановлено

​"Азеригаз": газоснабжение котельных восстановлено
© Report.az

Несмотря на наличие долгов ОАО "Азеристиликтеджизат" перед Производственном объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)  поставки природного газа в котельные восстановлены.

Об этом Report заявил  глава пресс-службы "Азеригаз" Джейхун Сафаров.

"Азеристиликтеджизат" задолжал "Азеригаз" более 29 миллионов манатов. Поэтому подача газа в котельные была прекращена. Однако в эти минуты мы восстановили газоснабжение. Теперь возможна подача отопления населению", - сказал Д.Сафаров.

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