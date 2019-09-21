"Азербайджанское каспийское морское пароходство" предупредило свои корабли на Каспии

В связи с наблюдаемой в настоящее время в акватории Каспийского моря и прогнозируемой до второй половины 22 сентября ветреной погодой, всем кораблям на Каспии, принадлежащим флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", отправлено предупреждение.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ЗАО Азербайджанское каспийское морское пароходство.

Согласно информации, в предупреждении говорится о принятии мер предосторожности на судах, обеспечении отправки судов в убежища в связи с погодными условиями: "Капитанам и страшим механикам стоящих в портах и на якоре судов поручено быть на кораблях и обеспечить безопасную стоянку судов".

Напомним, что Согласно данным станции Нефтяные Камни, сегодня высота волн на Каспии достигла 2,3 метра.