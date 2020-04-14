Азербайджанский танкер попал в ТОП-50 лучших судов мира

Первое судно, построенное на Бакинском судостроительном заводе по проекту украинских инженеров, попало в ТОП-50 лучших судов мира.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, танкер "Лачин" попал в число пятидесяти лучших судов планеты 2019 года по версии Британского Королевского общества корабельных инженеров RINA (Royal Institution of Naval Architects).

Судно "Лачин" построили в Баку по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Его закладка состоялась 9 февраля 2017 года, а уже через два года оно было готово для эксплуатации. Длина танкера составляет 141 м, ширина –16,98 м, осадка – 4,54 м/3,6 м.

Напомним, 13 декабря прошлого года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Лачин".