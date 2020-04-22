​Азербайджанские железные дороги усовершенствуют инфраструктуру

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" планирует провести ряд работ по улучшению инфраструктуры.

Об этом Report заявил начальник департамента инфраструктуры АЖД Физули Гулиев.

По его словам, 18 марта после реконструкции открылся участок Пиршаги-Гёрадил-Новханы-Сумгайыт, являющийся последним этапом Абшеронской кольцевой железной дороги: "Вместе со станционными путями на кольцевой железной дороге капитально отремонтировано 198 км дорог. На участке Баку-Беюк-Кесик в целом капитально отремонтировано 917,2 км дорог. Ремонтные работы здесь будут полностью завершены после замены 46 комплектов стрелочных переводов вместе с железобетонными опорами".

Ф.Гулиев отметил, что на сегодняшний день идет строительство линии Ляки-Габала протяженностью 43 км, из них уже проложено 23 км, а на одноколейной дороге Гарадаг-Гюздек длиной 34 км начались капитальные ремонтные работы, ее планируется заменить на двухколейную.

Кроме того, в будущем планируется проведение инфраструктурных работ на участках Худат-Шахдаг, Сумгайыт-Ялама, Алят-Османлы, Османлы-Гасымлы, Османлы-Астара, Гасымлы-Астара, Баку-Беюк-Кесик, Уджар-Баку, Баладжары-Ялама, Бакинской пригородной железной дороги, других железнодорожных линиях на Абшеронском полуострове.

Представитель АЖД сказал, что скорость поездов увеличена на Баку-Беюк-Кесик и кольцевой железной дороге Баку-Абшерон: "Повышение скорости определяется в зависимости от состояния как дороги, так и контактной сети. После завершения ряда ремонтных работ станет возможным увеличение скорости на железных дорогах протяженностью до 100 км. К примеру, средняя скорость скорого электропоезда Баку-Гянджа доведена до 96,3 км/ч, а время в пути составляет 3 часа 45 минут. В будущем это время сократится до 3 часов 30 минут".