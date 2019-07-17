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Азербайджанцы стали меньше ездить в метро

​Азербайджанцы стали меньше ездить в метро

В первом полугодии 2019 года услугами Бакинского метрополитена воспользовались 116,6 млн пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата Азербайджана.

Согласно данным, это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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