Азербайджан закупил у Беларуси электробусы

Азербайджан закупил у ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» четыре единицы электробусов.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, «Белкоммунмаш» смог продать более 90 единиц своих электробусов. "Предприятие поставило около 90 машин белорусским покупателям и четыре машинокомплекта в Азербайджан", - отмечает агентство.

Кроме того, прорабатываются перспективы поставок электробусов в Грузию. Два опытных образца электробусов выполнены в соответствии с европейскими стандартами.

«Уже в конце этого либо в начале следующего года будем выходить на европейские рынки”, — приводит агентство цитату и.о. начальника управления внешнеэкономической деятельности Александра Клакевича.

Вчера посольство Великобритании в Минске опубликовало в Facebook видео посещения госминистром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери «Белкоммунмаша», где его прокатили на праворульном электробусе. Данная машина предназначена для испытаний на улицах Ноттингема. Договоренность о сотрудничестве с этим британским городом была достигнута в прошлом году.