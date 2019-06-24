"Уральские авиалинии" предложили клиентам вместо Грузии варианты перелетов, в т.ч. в Баку

Авиакомпания "Уральские авиалинии" организовала альтернативные направления без доплат для пассажиров, которые приобрели билеты в города Грузии на вылеты после 8 июля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее "Уральские авиалинии" закрыли продажу авиабилетов в Грузию в связи с временным запретом полетов в эту страну."Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах", – говорится в сообщении.

Среди маршрутов, которыми клиенты, купившие билеты на рейсы в города Грузии, могут воспользоваться без доплат, указаны, помимо внутрироссийских направлений, рейсы в Баку, Бишкек, Ош, Ташкент, Душанбе, Худжанд.