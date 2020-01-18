​Азербайджан предлагает упростить двусторонние перевозки

"В погранично-пропускных пунктах предлагается приостановить выдачу заключений (разрешительных документов) на двусторонние перевозки, за исключением транзитных перевозок".

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сказал замначальника Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Ибрагим Алиев.

По словам И.Алиева, в течение года со странами осуществляется обмен разрешительными документами, количество которых достигает порядка 124 тысяч: "Мы пользуется 90% документов, которыми обменивается. С 25 странами мы подписали соглашения в связи с автомобильным транспортом. В рамках этих соглашений мы осуществляем обмен. Помимо этих разрешительных документов еще и на границе надо получать разрешительный документ. Мы же хотим отмены разрешительного документа, выдаваемого на границе. Мы подготовили законодательные акты. В настоящее время идут активные переговоры с Министерством экономики. Над этим идет работа".