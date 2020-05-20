​Азербайджан отправил граждан Казахстана на родину морским путем

Азербайджан отправил в Казахстан 35 человек, являющихся гражданами этой страны, 7 граждан Азербайджана и 1 гражданина России, имеющих разрешение на проживание в Казахстане, оставшихся здесь из-за закрытия границ в связи с коронавирусом (COVID-19).

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Пассажиры отбыли на борту паромного судна "Профессор Гюль" из Бакинского порта в поселке Алят Гарадагского района в порт Курык. Все пассажиры перед отправкой прошли тест на коронавирус.