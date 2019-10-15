Азербайджан обсуждает с Австралией и Китаем планы будущего сотрудничества в судостроении

В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве (ASCO) состоялась встреча с техническим директором австралийской компании Incat Crowther Эндрю Туитом, представителями китайской компании Afai Southern Shipyard (Panyu Guangzhou) Ltd Дэвидом Ченом и Йе Гиангом.

Как сообщает Report, председатель ASCO Рауф Велиев проинформировал гостей о деятельности компании, ее проектах и планах на будущее.

Председатель правления Afai Southern Shipyard (Panyu Guangzhou) Ltd Дэвид Чен и Эндрю Туит провели совместную презентацию, в которой подчеркнули эффективность сотрудничества. Они отметили, что в будущем возможно строительство кораблей в соответствии с требованиями ASCO.

На встрече также присутствовали представители Caspian Marine Services (CMS), партнера ASCO. В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество с этими компаниями для расширения парка CMS.