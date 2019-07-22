​Азербайджан и Иран проведут переговоры по железной дороге Решт-Астара

Замминистра дорог и градостроительства, директор Иранских железных дорог Саид Расули вчера вечером прибыл в Баку для переговоров с председателем ЗАО "Азербайджанской железной дороги" Джавидом Гурбановым и другими официальными лицами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане.
В рамках визита стороны обменяются мнениями об усовершенствовании системы "единого окна" на Астаринском таможенно-пропускном пункте, сотрудничестве в железнодорожном секторе, в частности, по железной дороге Решт-Астара.
Ожидается, что С.Расули встретится с министром экономики Шахином Мустафаевым.
Aynur BayramovaАвтор новости