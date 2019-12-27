​Азербайджан и Иордания откроют прямое авиасообщение

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Данная встреча была проведена по итогам официального визита короля Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейна в Азербайджан 10 декабря этого года. В рамках визита президент Ильхам Алиев дал поручение руководству "Азербайджанских Авиалиний" по открытию прямого авиасообщения между двумя странами.

Джахангир Аскеров и Сами Асем Гошех достигли договоренности, что по завершению всех процедурных вопросов полеты между Баку и Амманом начнут осуществляться с конца мая 2020 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю самолетами Embraer 190 авиакомпании Buta Airways.

В ходе переговоров Джахангир Аскеров отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами.

Сами Асем Гошех выразил уверенность, что новый рейс вызовет большой интерес у граждан обеих стран. По его словам, в ближайшее время он проведет переговоры с крупнейшими туристическими компаниями Иордании, представители которых совершат ознакомительный визит в Баку.