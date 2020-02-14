​Азербайджан хочет построить мост на границе с Ираном

Строительство нового моста на границе Азербайджана с Ираном планируется начать в этом году.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы Государственного дорожного агентства Азербайджана (ГААД) Анар Наджафли.

По его словам, мост будет построен на реке Астарачай и соединится с иранской автомагистралью: "Сейчас ведутся переговоры с иранской стороной. Официальные визиты в Иран организованы при участии председателя ГААД Салеха Мамедова, проводились обсуждения по строительству моста. Новый мост относится к автомагистрали Алят-Астара-граница с Ираном, которая является частью транспортного коридора "Север-Юг"".

Наджафли подчеркнул, что проект строительства моста через реку Самур на границе с Россией был профинансирован обеими странами: "В случае с Ираном может быть применен тот же механизм".