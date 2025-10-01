Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджану рекомендуют адаптироваться к более экстремальным погодным явлениям

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 16:39
    Азербайджану рекомендуют адаптироваться к более экстремальным погодным явлениям

    Азербайджану необходимо адаптироваться к более экстремальным погодным явлениям.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела устойчивого развития компании "Grimshaw" Пол Тойн в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    По его словам, мир находится в условиях климатического кризиса, и есть две вещи, которые необходимо сделать в рамках климатических действий.

    "Первое - это смягчение последствий. Нам все еще нужно снижать выбросы углерода во всех секторах. Но в то же время нам нужно учиться адаптироваться к изменяющемуся климату и к более экстремальным погодным явлениям, которые будут происходить в Азербайджане. В частности, это экстремальные погодные явления, такие как перегрев - то есть тепловые волны, а также наводнения", - сказал он.

    Azerbaijan advised to adapt to more extreme weather events

