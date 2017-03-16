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    Азербайджанское каспийское морское пароходство увеличит количество паромов

    Устаревшие паромы будут заменены аналогами нового поколения
    © Report.az

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанское каспийское морское пароходство планирует увеличить количество паромов и заменить существующие паромами нового поколения. Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев на церемонии резки стали для строительства двух паромов типа Ro-Pax на Бакинском судостроительном заводе по заказу Каспийского пароходства.

    Р. Велиев отметил, что Азербайджанское каспийское морское пароходство в настоящее время имеет 13 паромов, которые были построены в Хорватии: "Паромы, для которых сегодня режут сталь, строятся на азербайджанском заводе. Это очень важный вопрос. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, ведутся работы по развитию транзитной инфраструктуры. Строительство этих паромов является неотъемлемой частью этой стратегии".

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