Азербайджанское Каспийское морское пароходство получит международный кредитный рейтинг

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" достигло соглашения с международным рейтинговым агентством Fitch для получения международного кредитного рейтинга".

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЗАО Рауф Велиев.

Он также отметил, что последние 4 года акционерное общество обнародовывает финансовый отчет в соответствии с международной аудиторской отчётностью:

"В настоящее время мы готовим отчет по устойчивому развитию за последние 2 года и планируем представить его в предстоящем месяце".