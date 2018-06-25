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    Азербайджанское Каспийское морское пароходство получит международный кредитный рейтинг

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" достигло соглашения с международным рейтинговым агентством Fitch для получения международного кредитного рейтинга".

    Как передает Report, об этом сообщил председатель ЗАО Рауф Велиев.

    Он также отметил, что последние 4 года акционерное общество обнародовывает финансовый отчет в соответствии с международной аудиторской отчётностью:

    "В настоящее время мы готовим отчет по устойчивому развитию за последние 2 года и планируем представить его в предстоящем месяце".

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